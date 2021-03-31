Спорт

17:17 31.03.2021

УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой

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УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил местным органам власти самостоятельно принимать решения о заполняемости трибун на турнирах, проходящих под эгидой УЕФА, сообщила в среду пресс-служба союза.

"Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в количестве 30% от вместимости стадиона. Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется", - говорится в сообщении.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти", - сообщила пресс-служба.

"Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется. Как и запрет на посещение футзальных матчей", - говорится в сообщении.

При этом УЕФА предложил оставить в силе решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их.

Решения вступают в силу с 1 апреля.

Теги: #уефа #болельщики
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