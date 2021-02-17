Кабмин разрешил допуск зрителей на матч "Динамо" с "Брюгге" в Киеве 18 февраля

Кабинет министров Украины разрешил посещение зрителями футбольных матчей с 18 февраля.

Соответствующее постановление правительство с однодневной доработкой утвердило на заседании в среду.

Разрешается, в частности, проведение матчей команд игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями с заполненностью не более 50%.

Как сообщалось, матч "Динамо" с "Брюгге" состоится 18 февраля на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Это первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы.