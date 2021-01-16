Спорт

14:09 16.01.2021

Škoda откажется от спонсорства ЧМ по хоккею в Беларуси

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Škoda откажется от спонсорства ЧМ по хоккею в Беларуси

Автомобильный производитель Škoda предупредил об отказе от спонсорства Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если Беларусь будет его соорганизатором.

"Мы уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Škoda откажется от спонсорства Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия", - говорится в сообщении компании в Твиттере.

При этом в Škoda уточнили, что являются партнером чемпионатов мира IIHF уже 28 лет.

Кроме того, 15 января бренд "NIVEA MEN" также заявил, что не будет спонсором Чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Минске.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель 11 января встретился в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Беларуси.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Беларусь нет и не будет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Предполагалось, что он должен пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако окончательное решение относительно места проведения ЧМ-2021 пока не принято.

Теги: #skoda #чм #хоккей
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