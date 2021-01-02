Легендарный голкипер киевского "Динамо" празднует день рождения

Помощник главного тренера сборной Украины, легенда украинского футбола и киевского "Динамо" Александр Шовковский в субботу, 2 января, отмечает 46-й день рождения.

"В составе "бело-синих" завоевал 35 трофеев, в том числе стал 14-кратным чемпионом Украины, 11-кратным обладателем Кубка Украины и 6-кратным победителем Суперкубка Украины. В 1999 году попал в список топ-50 лучших футболистов Европы (номинация на "Золотой мяч"). Полуфиналист Лиги чемпионов 1998/99 и Кубка УЕФА 2008/09", - напомнили о спортивных достижениях Шовковского в родном клубе.

В свою очередь Украинская ассоциация футбола в соцсети Facebook от имени президента УАФ, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко и всей футбольной семьи поздравила легенду украинского футбола с праздником.

"92 раза Александр выходил на поле в футболке главной команды страны. А в прошлом году Сашо подчинился уникальный рекорд сборной: он попал в заявку на матч против Франции в возрасте 45 лет, тем самым став самым возрастным игроком, который надевал футболку сборной", - указали в УАФ.