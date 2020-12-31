Спорт

11:04 31.12.2020

Президент ФК "Шахтер" Ахметов поздравил болельщиков с Новым годом

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Президент ФК "Шахтер" Ахметов поздравил болельщиков с Новым годом

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и отметил, что уходящий 2020 год стал испытанием для всех.

"Мир столкнулся с невиданными трудностями и новыми вызовами. В такой ситуации мы не могли оставаться в стороне и бросили все силы на помощь людям, на помощь нашей стране. Оборудование и медикаменты, средства защиты для врачей и тесты – все это помогало спасать жизни. Но даже в самые сложные времена важна не только материальная, но и моральная поддержка. Нам всем были нужны яркие эмоции, которые дарит футбол", - подчеркнул он в поздравлении, обнародованном пресс-службой в четверг.

Ахметов отметил, что "Шахтер" сделал все, чтобы как можно чаще радовать болельщиков в 2020 году хорошими результатами – четвертый раз подряд стал чемпионом Украины, дошел до полуфинала Лиги Европы, а осенью дважды обыграл мадридский "Реал" в групповом этапе Лиги чемпионов. Также он поблагодарил игроков, тренерский штаб и всех сотрудников клуба за вклад, внесенный в достигнутые успехи.

"Но все же есть то, чего очень не хватало в 2020 году - это заполненные трибуны стадионов. Командам очень тяжело играть без болельщиков, а болельщикам очень тяжело без большого футбола. Мы все прочувствовали это на себе. И сегодня мы все надеемся только на одно - что в следующем году зрители вернутся на стадионы, наполнят футбол своей энергией, и арены вновь обретут свое сердце и свою душу. А наша команда, наши молодые игроки, среди которых немало воспитанников клубной Академии, будут играть с мечтой выйти на переполненную "Донбасс Арену" в родном Донецке и подарить нашим преданным болельщикам долгожданный праздник большого футбола! Мы живем этой мечтой, играем и побеждаем ради нее", - заявил Ахметов.

"В новом году мы не свернем со своего пути и попытаемся сделать все, чтобы "Шахтер" стал ещё сильнее. Мы, как и прежде, хотим выигрывать, мы хотим быть успешными на европейской арене, мы хотим завоёвывать титулы и трофеи. И мы хотим делить радость этих побед с вами - нашими преданными болельщиками. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, прекрасного праздничного настроения, счастья, добра и благополучия. Пусть 2021 год принесет в каждый дом мир и достаток!", - пожелал он.

Теги: #ахметов #фк #шахтер
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