Ломаченко планирует провести следующий бой весной 2021 года - СМИ

Украинский боксер Василий Ломаченко планирует провести следующий бой в апреле-мае 2021-го года, сообщает американское издание "The Ring".

"Мое плечо чувствует себя хорошо. Я делаю реабилитационные упражнения. До реабилитации осталось три недели. Мы ожидаем апрель или май 2021 года. Я не бездельник. Я всегда держу себя в форме…", - приводит слова Ломаченко издание.

Как сообщалось, 18 октября Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Бой продлился 12 раундов. Лопес одержал победу решением судей.

19 октября Ломаченко перенес операцию на правом плече в Лас-Вегасе.