Спорт

12:16 16.12.2020

Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы

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Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы

Известный украинский боксер Владимир Кличко по результатам голосования 15 декабря был введен в Международный зал боксерской славы, сообщает издание Boxing Scene.

Также в Международный зал боксерской славы попали американские спортсмены Флойд Мейвезер и Андре Уорд.

"Для меня большая честь быть членом Зала славы. Я так впечатлен преданностью и страстью, которые Канастота (деревня, где расположен Международный зал боксёрской славы – ИФ) испытывает к боксу. Для всех чемпионов большая честь и счастье быть в Зале славы. Это потрясающе", - приводит слова Кличко издание.

Официальная церемония включения состоится 14 июня 2021 года в Канастоте (штат Нью-Йорк).

Брат Владимира, боксер и мэр Киева Виталий Кличко был включен в Зал славы в 2018 году.

Владимир Кличко провел 69 боев в своей профессиональной карьере, выиграв 64 из них (54 – досрочно). Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

 

Теги: #владимир_кличко #бокс #зал_славы
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