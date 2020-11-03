Спорт

22:26 03.11.2020

"Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов со счетом 0:6

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"Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов со счетом 0:6

Донецкий "Шахтер" проиграл немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха на своем поле со счетом 0:6 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме на НСК "Олимпийском" чемпионы Украины пропустили четыре гола, во втором тайме – еще два. Хет-триком у "Боруссии" отличился французский форвард Алассан Плеа.

В предыдущих турах "Шахтер" обыграл на выезде "Реал" 3:2 и сыграл дома вничью 0:0 с "Интером", и после двух туров лидировал в группе с 4 набранными очками.

Теги: #украина #футбол
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