Спорт

16:07 22.10.2020

Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным – СМИ

1 мин читать
Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным – СМИ

Тест на COVID-19 нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вновь дал положительный результат, сообщает португальское издание Correio da Manha.

Это было второе тестирование спортсмена, о первом положительном результате стало известно 13 октября. В итоге он пропустил матч Лиги наций УЕФА против Швеции. Кроме того, вероятно он не сыграет за итальянский "Ювентус", цвета которого защищает на клубном уровне, против испанской "Барселоны" в матче Лиги чемпионов на следующей неделе.

Между тем, как отмечает испанская Marca, "Ювентус" намерен добиться от УЕФА права пройти новый тест за 48 часов до матча с "Барселоной" (игра должна пройти 28 октября в Турине), ссылаясь на то, что вирусные значения повторного теста оказались низкими.

Теги: #роналду #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:54 22.10.2020
"Фармак" получил запрос о возможности привлечения компании к клиниспытаниям украинской вакцины от COVID-19

"Фармак" получил запрос о возможности привлечения компании к клиниспытаниям украинской вакцины от COVID-19

16:33 22.10.2020
Государство профинансирует клиниспытания и производство украинской вакцины от COVID-19

Государство профинансирует клиниспытания и производство украинской вакцины от COVID-19

15:22 22.10.2020
Введение новых критериев карантина и ограничений отсрочило на 1-2 недели критическую нагрузку на систему здравоохранения - KSE

Введение новых критериев карантина и ограничений отсрочило на 1-2 недели критическую нагрузку на систему здравоохранения - KSE

14:17 22.10.2020
Ситуация с коронавирусом в некоторых районах Испании вышла из-под контроля

Ситуация с коронавирусом в некоторых районах Испании вышла из-под контроля

13:55 22.10.2020
В Польше установлен новый антирекорд случаев заражения коронавирусом - более 12 тыс. за сутки

В Польше установлен новый антирекорд случаев заражения коронавирусом - более 12 тыс. за сутки

13:44 22.10.2020
Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

12:52 22.10.2020
В Киеве установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – 631 случай за сутки

В Киеве установлен антирекорд заболеваемости COVID-19 – 631 случай за сутки

11:23 22.10.2020
В ВСУ за сутки подтверждены 129 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки подтверждены 129 новых случаев COVID-19

09:14 22.10.2020
В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 7053, выздоровели 2679, умерли 116

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 7053, выздоровели 2679, умерли 116

08:03 22.10.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 41 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 41 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав разрешил проведение матча ЛЧ "Шахтер" – "Интер" 27 октября в Киеве с 15% зрителей от вместимости "Олимпийского"

"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов

"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

У всех игроков "Шахтера" отрицательные тесты на COVID-19 накануне матча ЛЧ с "Реалом"

Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав разрешил проведение матча ЛЧ "Шахтер" – "Интер" 27 октября в Киеве с 15% зрителей от вместимости "Олимпийского"

"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов

"Нова Пошта" проведет полумарафон в Николаеве 1 ноября и призывает преодолеть дистанцию за тех, кто не может бегать

"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

Второй матч ISL: London Roar показывает силу, Team Iron демонстрирует волю

ФК "Шахтер" открыл две школы Shakhtar Football School в Киеве

У всех игроков "Шахтера" отрицательные тесты на COVID-19 накануне матча ЛЧ с "Реалом"

ПЕРВЫЙ МАТЧ ВТОРОГО СЕЗОНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ: Действующий чемпион Energy Standard впервые уступает первое место в матче ISL, Cali Condors делает серьезную заявку на победу в сезоне

Мировая Лига Плавания: Cali Condors делает серьезную заявку на победу, действующий чемпион Energy Standard нуждается в удаче

Мировая Лига Плавания начинает второй сезон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА