Зеленский наградил легенд киевского "Динамо" Блохина, Буряка, Веремеева и Мунтяна орденами Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский наградили выдающихся футболистов киевского "Динамо" государственными наградами по случаю 45-летия победы команды в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА в сезоне 1974-1975 годов, а также за личные заслуги в развитии и популяризации украинского футбола, поднятие международного спортивного престижа Украины.

Так, согласно подписанному президентом 14 октября указу, лучший футболист Европы 1975 года, знаменитый бомбардир "Динамо" Олег Блохин награжден орденом князя Ярослава Мудрого II степени. Его партнеры по легендарной команде Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Владимир Мунтян, а также врач ФК "Динамо" Владимир Малюта – награждены орденом Ярослава Мудрого V степени.

Орденом "За заслуги" I степени награждены обладатели Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Анатолий Коньков, Владимир Онищенко, Стефан Решко и Михаил Фоменко.

Орденом "За заслуги" II степени награждены обладатели Суперкубка УЕФА-1975 Александр Дамин и Петр Слободян, обладатели Кубка кубков-1975 Сергей Кузнецов и Виктор Маслов, футболист "Динамо" в 1974 году Анатолий Шепель, оператор ФК "Динамо" в 1970-1980 годах Михаил Ошемков.