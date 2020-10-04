Спорт

23:24 04.10.2020

ФК "Шахтер" уходит на самоизоляцию после выявления COVID-19 у ряда футболистов и сотрудников клуба, на неделе будут проведены дополнительные тесты

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ФК "Шахтер" уходит на самоизоляцию после выявления COVID-19 у ряда футболистов и сотрудников клуба, на неделе будут проведены дополнительные тесты

Футбольный клуб "Шахтер" уходит на самоизоляцию после положительных ПЦР-тестов на COVID-19 у двух футболистов и сотрудников клуба.

"После матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными", - сообщает в воскресенье пресс-служба клуба.

В связи с этим ФК "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача.

"В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", - отмечается в сообщении.

Теги: #коронавирус #украина #шахтер
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