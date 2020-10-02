Спорт

09:29 02.10.2020

УЕФА разрешил частичное возвращение зрителей на трибуны, если позволят местные власти

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УЕФА разрешил частичное возвращение зрителей на трибуны, если позволят местные власти

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил допускать зрителей на матчи под своей эгидой в количестве не больше 30% от общей вместимости арен, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение разрешить частичное возвращение зрителей на матчи УЕФА, если это разрешено местным законодательством, начиная с матчей национальных сборных на следующей неделе", - говорится в сообщении.

На принятие положительного решения повлияло удачное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште, который состоялся 24 сентября.

Количество зрителей будет ограничено 30 процентами от вместимости стадиона, при этом болельщиков приезжих команд пока не планируется допускать на игры "до дальнейшего уведомления".

Подчеркивается, что допуск фанатов разрешается только по решению местных властей.

"Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями", - подчеркивается в сообщении УЕФА.

При этом допущенные болельщики обязаны строго соблюдать меры безопасности, такие как соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Теги: #уефа #футбол #коронавирус
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