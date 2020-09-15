УПЛ-ТВ должно существовать к 2021 году и начинать подготовку к тендеру на сезон чемпионата Украины по футболу 2022-2023 годов – участник рабочей группы

Телевидение Украинской футбольной премьер-лиги (УПЛ-ТВ) должно существовать к 2021 году, чтобы начинать подготовку к тендеру по продаже прав на трансляцию матчей чемпионата Украины по футболу сезона 2022-2023 годов, отмечает директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК "Шахтер", член рабочей группы по созданию УПЛ-ТВ Юрий Свиридов.

"Год назад был тендер, и права на трансляцию матчей УПЛ были проданы "Медиа Группе Украина". Этот контракт действует три года. Поэтому задача будущего УПЛ-ТВ – максимально готовиться к следующему циклу продаж. Будет тендер на сезон 2022-2023 годов, поэтому через год, в 2021 году, уже необходимо будет начинать подготовку к тендеру. И к этому моменту уже должно существовать УПЛ-ТВ, как компания, которая может претендовать на часть телевизионных прав", - рассказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Свиридов указал, что к тому времени телеканал УПЛ-ТВ уже должен быть узнаваемым, при этом это не должен быть канал только нескольких матчей, если он получит определенный процент прав на матчи УПЛ в каждом туре, ведь для создания конкуренции нецелесообразно продавать 100% одному транслятору.

"Речь идет о том, чтобы создавать дополнительные продукты о каждом клубе, какие-то визитки, сюжеты в равной степени о каждом клубе, которые бы промотировали их всех. Это будет канал обо всех клубах УПЛ. Кроме того, будет возможность показывать архивные матчи, транслировать поединки Первой лиги, игры молодежных команд, интересные футзальные игры, женскую лигу. Возможности открываются интересные", - пояснил он.

Свиридов рассказал, что в настоящее время решаются операционные подготовительные вопросы: бизнес-модель, описание продукта, клиента, каналы дистрибуции, стоимость, потенциальный охват рынка, как будет оцениваться конкуренция с другими каналами, организационная структура самого канала, на каких условиях выбирается руководитель канала, при каких условиях его меняют и т.д.

"Причем здесь не может быть одного решения по каждому из вопросов, а есть опции. Это своя ОТТ-платформа или чья-то. Это свой продакшн или это чужой, арендованный продакшн. И стоимость проекта будет зависеть от разных вариантов", - отметил он.

По его словам, через месяц в рабочей группе представители клубов встретятся и презентуют опции, из которых можно выбирать варианты, а еще через месяц, после определенных доработок, должны окончательно утвердить в рамках рабочей группы от 1 до 3 вариантов по разным вопросам. Затем подготовленный пакет документов будет направлен в клубы УПЛ на рассмотрение. Ориентировочно в середине ноября должны состояться Общие сборы клубов УПЛ, на котором должен быть принят или не принят один из вариантов, и после этого уже начнется непосредственно работа над созданием телеканала.

Свиридов подчеркнул, что необходимо ставить задачу увеличения стоимости ТВ-прав на матчи УПЛ, которая сейчас составляет $6 млн, как минимум вдвое – до $12 млн.

Он также убежден, что как только в этой сфере в Украине будет создан рынок, в нее пойдут инвестиции. Так, например, представители УПЛ ведут определенные переговоры с компанией Mediapro, которая работает с испанской Ла Лигой и занимается маркетингом ее телеправ.

Свиридов также сообщил, что параллельно с идеей создания УПЛ-ТВ в Украине есть идея создания УПЛ-ТВ Интернешнл для болельщиков в других странах. "Сейчас очень сложная система продажи прав на конкретную страну, и от нее нужно уходить. Нужно продавать напрямую болельщикам, вне зависимости от того, где они находятся. И если этот человек готов заплатить $50 в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос", - отметил он.