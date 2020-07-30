Луческу сообщил, что после подписания контракта с "Динамо" говорил с Ахметовым, который пожелал ему удачи

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что после подписания контракта с киевской командой разговаривал по телефону с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, который пожелал ему удачи в новом клубе.

"После подписания контракта с "Динамо" я позвонил президенту "Шахтера", поставил в известность. Он мне пожелал удачи, он понял, почему я подписал, я хотел вернуться в Украину, хотел вернуться в футбол. У меня много эмоций, чтобы отдать это всё футболу", - сказал он во время своей онлайн-презентации в качестве нового тренера "Динамо" в четверг.

Луческу указал, что "Шахтер" для него – "сумасшедшая" история, но это уже в прошлом. "Эмоции и чувства, конечно, есть, потому что была проделана огромная и классная работа. Но я профессиональный тренер, и чувства чувствами, но я должен быть профессионалом и идти вперед. Спасибо президенту "Шахтера", болельщикам, игрокам, с которыми мы добились результата, но эта страница перевернута", - отметил он.

Луческу считает, что чемпионат Украины растет, трансформируется, и он хочет внести свою лепту в развитие украинского футбола.