Спорт

12:39 30.07.2020

И.Суркис: не все болельщики "Динамо" протестуют против назначения Луческу, а в футболе главное - результат

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И.Суркис: не все болельщики "Динамо" протестуют против назначения Луческу, а в футболе главное - результат

Президент киевского ФК "Динамо" Игорь Суркис призвал болельщиков к цивилизованной европейской реакции на назначение экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу новым главным тренером "Динамо".

"У нас люди не привыкли к цивилизованному отношению. Тот же Жозе Моуринью работал и в "Бенфике", и в "Порту", Радомир Антич работал и в "Барселоне", и в "Реале", и в "Атлетико" Мадрид, Дзаккерони работал в "Милане", "Ювентусе" и "Интере". Мы должны по-европейски смотреть на эти вещи", - сказал он во время онлайн-презентации Луческу в качестве нового тренера "Динамо" в четверг.

Суркис указал, что болельщики "Динамо" - это не только те, кто на сегодняшний день протестуют.

"Потому что в футболе главное - результат, я считаю. Мы должны оказать всяческую поддержку и принять мое решение. Я подчеркиваю, это - мое решение. Все хотели, чтобы пришел титулованный тренер, - к нам пришел этот тренер. Где он работал раньше - это уже история", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 23 июля Мирча Луческу стал новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев).

27 июля в румынской прессе появилось письмо Луческу Суркису, в котором он сообщил, что намерен отказаться от работы в "Динамо" "в атмосфере враждебности", поскольку его назначение фанаты клуба восприняли в штыки.

28 июля "Динамо" (Киев) опубликовал переписку президента клуба Игоря Суркиса и румынского тренера Мирчи Луческу, из которой следует, что этот наставник все-таки будет работать в киевском клубе.

Луческу тренировал "Шахтер" с мая 2004 по май 2016 года. За 12 лет под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея.

Он привел "Шахтер" к 8 победам в национальном чемпионате, 6 раз команда становились обладателем Кубка страны и 7 раз – Суперкубка Украины. Наиболее громким достижением на европейской арене стал триумф в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы) в 2009 году.

Луческу является абсолютным рекордсменом "Шахтера" по продолжительности пребывания на посту главного тренера и количеству проведенных матчей. Он 8 раз признавался лучшим тренером Украины. В честь него в 2011 году была открыта именная звезда на Аллее славы возле "Донбасс Арены" в Донецке.

Теги: #динамо #суркис #луческу
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