ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.

Как сообщает пресс-служба УАФ, такое решение было принято по заявлению Премьер-лиги в связи с неявками "Карпаты" на матчи 24-го тура и 29-го тура УПЛ в Мариуполь.

"Карпатам" также были засчитаны технические поражения со счетом 0:3 в этих двух матчах и зачислены технические поражения и присуждены технические победы их соперникам в оставшихся матчах турнира.