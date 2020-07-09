Спорт

17:27 09.07.2020

ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

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ФК "Карпаты" исключен из Украинской Премьер-лиги за повторную неявку на матч чемпионата

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.

Как сообщает пресс-служба УАФ, такое решение было принято по заявлению Премьер-лиги в связи с неявками "Карпаты" на матчи 24-го тура и 29-го тура УПЛ в Мариуполь.

"Карпатам" также были засчитаны технические поражения со счетом 0:3 в этих двух матчах и зачислены технические поражения и присуждены технические победы их соперникам в оставшихся матчах турнира.

Теги: #упл #карпаты #уаф #футбол
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