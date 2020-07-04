"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:2 в матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу.

В конце первого тайма на НСК "Олимпийский" в Киеве "Шахтер" забил два гола усилиями Тараса Степаненко и Евгения Коноплянки. После перерыва Беньямин Вербич сначала отыграл один мяч, а на 67-й минуте Карлос Де Пена сравнял результат. На 72-й минуте бразилец Алан Патрик вновь вывел "Шахтер" вперед и этот гол в итоге стал для "горняков" победным.

31 мая "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве со счетом 3:1 в первом после ослабления карантина туре чемпионата Украины.

В ноябре 2019 года "Шахтер" обыгрывал "Динамо" в Харькове со счетом 1:0, а в августе в Киеве – со счетом 2:1.

Таким образом, "Шахтер" обыграл "Динамо" во всех четырех матчах нынешнего чемпионата, который донецкая команда выиграла досрочно в 27-м туре УПЛ 20 июня.