Спорт

17:23 02.06.2020

Украинская команда NaVi  стала чемпионом Counter-Strike благотворительного турнира GWB и передала $750 тыс UNICEF для борьбы с коронавирусом

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Украинская команда NaVi  стала чемпионом Counter-Strike благотворительного турнира GWB и передала $750 тыс UNICEF для борьбы с коронавирусом

Украинская киберспортивная команда NaVi (сокр. от Natus Vincere) в воскресном финале последней серии Counter-Strike: Global Offensive турнира Games Without Borders International Elite, обыграв немецкую команду Mousesports.

В финальной битве NaVi проигрывали со счетом 11-4 в серии из 24 раундов. Mousesports доминировали настолько, что до чемпионства им оставались всего две победы.  Однако украинская команда взяла восемь раундов подряд, перехватив инициативу со счетом 12-11. От победы и призовых $750 тыс. их отделял всего один раунд.

После еще одной победы от Mousesports, NaVi разгромила соперника выиграв подряд три схватки в овертайме и со счетом 15-12 стала победителем серии CS: GO.

Gamers Without Borders – турнир, цель которого – пожертвование средств благотворительным организациям, ведущим глобальную борьбу с коронавирусом. Оба финалиста перевели полученные из призового фонда деньги организациям, борющимся с COVID-19: NaVi передала $750 тыс. UNICEF, а mousesports пожертвовала $500 тыс Международному союзу электросвязи.

Этих пожертвований стало достаточно, чтобы турнир Gamers Without Borders, организованный Федерацией электронного и интеллектуального спорта Саудовской Аравии (SAFEIS), перешел отметку в $8 млн, переданных на благотворительность из учрежденного три недели назад фонда в $10 млн.

Теги: #unicef #коронавирус #киберспорт
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