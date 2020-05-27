Дыминский больше не является владельцем ФК "Карпаты"

Бизнесмен Петр Дыминский, который в настоящее время находится за границей после резонансного ДТП в августе 2017 года, больше не числится среди конечных бенефициарных собственников львовского футбольного клуба "Карпаты".

Согласно данным реестра юридических и физических лиц, учредителями ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" являются две компании из Британских Виргинских островов. Одна из них "Крисал Холдингс ЛТД" основана гражданином Кипра Катей Парпи, а у второй - "Мендил Лимитед", основателем которой ранее был Дыминский и еще один гражданин Кипра Христакис Николау, теперь основателем записан экс-вице-президент ФК "Карпаты", футбольный агент Олег Смалийчук.

Как сообщалось, 18 августа 2017 года во Львовской области автомобиль из кортежа Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники изначально утверждали, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский. В то же время один из охранников бизнесмена Андрей Борщ сообщил полиции, что он управлял автомобилем во время ДТП. Его взяли под стражу по решению суда.

22 августа Дыминский улетел в Швейцарию. 23 августа тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, ссылаясь на данные экспертизы, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.

9 декабря мать погибшей в ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков, вызванных этой аварией, а также отозвала доверенности, выданные третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно ДТП.

11 декабря 2017 года Дыминский был объявлен в национальный розыск, так как скрывается от органов досудебного расследования.

12 декабря 2017 года появилась информация о том, что Дыминскому объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Также было подготовлено ходатайство в суд о разрешении на его задержание и применение меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время уголовное производство в отношении его охранника Борща было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.