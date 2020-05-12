Спорт

19:35 12.05.2020

ФИФА и УЕФА не проводили расследований о каких-либо финансовых злоупотреблениях Павелко, отмечают в УАФ

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ФИФА и УЕФА не проводили расследований о каких-либо финансовых злоупотреблениях Павелко, отмечают в УАФ

Расследование ФИФА в отношении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко совсем не касалось возможной коррупции и финансовых вопросов, а проверка УЕФА о расходах средств для Украины в целом не нашла оснований даже для начала расследования, отмечают в УАФ.

"Тезисы очередной дискредитирующей статьи швейцарского журналиста Арно Беда о якобы "финансовом расследовании" ФИФА против Андрея Павелко опровергнуты. ФИФА официально сообщила, что ее дисциплинарное производство, ложно описанное господином Беда в своей статье как расследование финансовых дел, на самом деле касалось исключительно публичной поддержки хорватских футболистов со стороны Андрея Павелко", - говорится в сообщении на странице УАФ в Facebook во вторник.

В УАФ пояснили, что расследование по вопросам этики ФИФА, согласно, в частности, полученной от ФИФА изданием The Washington Post информации, было начато в августе 2018 года.

"Павелко возражал против решения ФИФА, согласно которому был предупрежден защитник сборной Хорватии Домагой Вида за комментарии в онлайн-видео после победы над хозяином чемпионата мира по футболу в четвертьфинале (Хорватии над Россией на ЧМ-2018 – ИФ). Вида положительно отзывался об Украине, где играл за киевское "Динамо" (и упоминал лозунг "Слава Украине!" вместе с экс-игроком "Динамо" Огненом Вукоевичем – ИФ)", - уточняет издание.

В УАФ указали, что Павелко согласился заплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков за свое поведение, и это единственный предмет подписанного с ним соглашения о признании вины.

В УАФ также подчеркнули, что не соответствуют действительности тезисы о якобы проведении сегодня в Андрея Павелко финансовых расследований в УЕФА.

"Поскольку Арно Беда в своем предварительном расследовании безосновательно обвинял УАФ в финансовых махинациях, в 2019 году УЕФА действительно обращался к УАФ с рядом вопросов. Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашел оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА также", - указали в УАФ.

Кроме того, в национальной ассоциации напомнили, что в швейцарском суде сегодня продолжается рассмотрение дела против Арно Беда по иску УАФ за распространение журналистом "на постоянной основе ложных и дискредитирующих материалов".

Теги: #уефа #фифа #уаф #павелко
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