Спорт

22:59 14.04.2020

ФК "Шахтер" выпустил книгу для детей о футболе

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ФК "Шахтер" выпустил книгу для детей о футболе

ФК "Шахтер" выпустил эксклюзивный тираж популярной книги "Футбол" французского автора Орели Сарразена, адаптированный для болельщиков команды.

В книге дети могут узнать обо всех аспектах футбола: от тренировок и амуниции до правил игры.

Тираж книги, выпущенной совместно с издательством "Книголав", является благотворительным. Все средства от продажи будут перечислены в фонд Shakhtar Social на развитие детского футбола и проекта "Давай, играй!".

Приобрести книгу можно онлайн на официальном сайте клуба.

Теги: #дети #книга #футбол #шахтер
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