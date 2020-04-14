ФК "Шахтер" выпустил книгу для детей о футболе

ФК "Шахтер" выпустил эксклюзивный тираж популярной книги "Футбол" французского автора Орели Сарразена, адаптированный для болельщиков команды.

В книге дети могут узнать обо всех аспектах футбола: от тренировок и амуниции до правил игры.

Тираж книги, выпущенной совместно с издательством "Книголав", является благотворительным. Все средства от продажи будут перечислены в фонд Shakhtar Social на развитие детского футбола и проекта "Давай, играй!".

Приобрести книгу можно онлайн на официальном сайте клуба.