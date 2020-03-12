Спорт

14:32 12.03.2020

Матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве до 3 апреля будут проводиться без зрителей

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Матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве до 3 апреля будут проводиться без зрителей

Все спортивные мероприятия, запланированные на территории Национального спортивного комплекса "Олимпийский" до 3 апреля, будут проведены без зрителей.

"С целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-17 принято решение о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей до 3 апреля. Ближайшие матчи на "Олимпийском" пройдут без зрителей", - сообщает пресс-служба НСК в соцсети Facebook.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором запрещается посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в стране. Карантин устанавливается на всей территории страны на период с 12 марта до 3 апреля 2020 года.

Теги: #коронавирус #олимпийский #футбол
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