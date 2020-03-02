"Шахтер" запустил тренировки для детей с инвалидностью на постоянной основе в Полтаве

Инклюзивные тренировки для детей с инвалидностью на постоянной основе от футбольного клуба "Шахтер" будут проходить теперь в Полтаве.

Как сообщает официальный сайт клуба, утром 1 марта в день матча "Ворскла" – "Шахтер" первый ассистент главного тренера "горняков" Витор Северино, тренер вратарей Антониу Феррейра и защитник Витао посетили тренировку детей с инвалидностью, которая проходила в спортзале полтавской ОШ №5.

Гости поиграли с детьми в футбол, раздали автографы, вместе с представителем Parimatch Foundation в Украине Вадимом Мисюрой вручили подарки и провели небольшую фотосессию.

Занятия для детей с ментальными и физическими нарушениями проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве в партнерстве Shakhtar Social и Parimatch Foundation, объединивших усилия в рамках своих проектов "Давай, играй!" и "Так, я можу!". Общее количество участников – 120. В каждом городе работает 2 группы по 15 детей.