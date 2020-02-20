"Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 2:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 2:1 на своем поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

В первом тайме матча в Харькове команды голов не забили. На 56-й минуте счет в этой встрече открыл бразильский полузащитник "горняков" Алан Патрик. Через десять минут гости заработали пенальти, который реализовал Пицци. А на 72-й минуте Виктор Коваленко забил второй гол, который в итоге принес "Шахтеру" победу.

Ответный матч команды сыграют в Лиссабоне 27 февраля.