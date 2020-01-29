Спорт

22:40 29.01.2020

Система VAR будет использована в чемпионате Украины впервые 22 февраля на матче "Динамо" – "Ворскла"

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Система VAR будет использована в чемпионате Украины впервые 22 февраля на матче "Динамо" – "Ворскла"

Система видеопомощи арбитрам VAR будет впервые использована в украинской Премьер-лиге 22 февраля на матче киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы".

"После того, как "Динамо" и "Ворскла" согласовали между собой, что их встреча в 19 туре состоится не 23 февраля, как планировалось изначально, а 22 февраля, можно говорить о том, что именно этот матч станет первым, историческим поединком УПЛ, на котором будет применена система VAR", - сообщил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.

В УАФ напомнили, что национальная ассоциация футбола полностью профинансировала внедрение системы VAR в Украине, но пока есть возможность использовать ее только на одном поединке в игровой день.

23 февраля VAR будет задействована на матче "Шахтер" – "Десна".

Теги: #упл #динамо #var #футбол
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