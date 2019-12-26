Зеленский вручил государственные награды спортсменам Дефлимпийской сборной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды спортсменам Национальной Дефлимпийской сборной Украины, которые заняли третье командное место на ХІХ зимних Дефлимпийских играх 2019 года в Италии.
"Самое главное в этой победе - то, что вы показали всем нам, всем украинцам, всему миру, какие вы сильные, несокрушимые духом. Благодаря вам в Украине появляется ощущение победы", - заявил Зеленский во время встречи со спортсменами, передает пресс-служба президента.
Он также подчеркнул, что это "не вы заслуживаете государственные награды, а награды заслуживают вас".