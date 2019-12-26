Спорт

18:32 26.12.2019

Зеленский вручил государственные награды спортсменам Дефлимпийской сборной Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды спортсменам Национальной Дефлимпийской сборной Украины, которые заняли третье командное место на ХІХ зимних Дефлимпийских играх 2019 года в Италии.

"Самое главное в этой победе - то, что вы показали всем нам, всем украинцам, всему миру, какие вы сильные, несокрушимые духом. Благодаря вам в Украине появляется ощущение победы", - заявил Зеленский во время встречи со спортсменами, передает пресс-служба президента.

Он также подчеркнул, что это "не вы заслуживаете государственные награды, а награды заслуживают вас".

Теги: #зеленский #награды #спортсмены
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