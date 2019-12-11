"Шахтер" проиграл "Аталанте" в решающем матче Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" на своем поле со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, выбыл из борьбы в этом турнире, и весной будет играть в плей-офф Лиги Европы.

После нулевой ничьей в первом тайме "Шахтер" пропустил первый гол в начале второго тайма, затем команда осталась в меньшинстве после удаления на 77-й минуте бразильца Додо, после чего пропустила от "Аталанты" еще дважды.

В другом матче этой группы "Манчестер Сити" разгромил на выезде загребское "Динамо" 1:4.

После шести туров "Ман Сити" набрал в группе 14 очков, "Аталанта" набрала 7 очков, "Шахтер" – 6, "Динамо" Загреб – 5.

"Шахтер" с третьего места попадает в 1/16 финала Лиги Европы.