Спорт

22:42 11.12.2019

"Шахтер" проиграл "Аталанте" в решающем матче Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы

1 мин читать
"Шахтер" проиграл "Аталанте" в решающем матче Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" на своем поле со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, выбыл из борьбы в этом турнире, и весной будет играть в плей-офф Лиги Европы.

После нулевой ничьей в первом тайме "Шахтер" пропустил первый гол в начале второго тайма, затем команда осталась в меньшинстве после удаления на 77-й минуте бразильца Додо, после чего пропустила от "Аталанты" еще дважды.

В другом матче этой группы "Манчестер Сити" разгромил на выезде загребское "Динамо" 1:4.

После шести туров "Ман Сити" набрал в группе 14 очков, "Аталанта" набрала 7 очков, "Шахтер" – 6, "Динамо" Загреб – 5.

"Шахтер" с третьего места попадает в 1/16 финала Лиги Европы.

Теги: #лига_чемпионов #футбол #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 11.12.2019
В столичном метро в четверг из-за футбола возможны ограничения в работе

В столичном метро в четверг из-за футбола возможны ограничения в работе

10:43 07.12.2019
Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут товарищеский матч

Сборные парламентов Украины и Турции по футболу проведут товарищеский матч

23:05 02.12.2019
Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

14:25 02.12.2019
МК "Запорожсталь" реконструировал два футбольных поля

МК "Запорожсталь" реконструировал два футбольных поля

00:41 01.12.2019
Сборная Украина сыграет в марте с чемпионами мира Францией и Польшей

Сборная Украина сыграет в марте с чемпионами мира Францией и Польшей

20:53 30.11.2019
Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

00:22 29.11.2019
"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

17:39 28.11.2019
ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

12:03 27.11.2019
Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн

Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн

01:01 27.11.2019
"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

WADA на четыре года отстранило РФ от участия в международных спортивных соревнованиях

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

ВСК относительно возможных злоупотреблений президента УАФ Павелко представит итоги работы 15 апреля 2020 года

ПОСЛЕДНЕЕ

WADA на четыре года отстранило РФ от участия в международных спортивных соревнованиях

WADA проведет заседание исполкома, на котором вынесет решения по российскому спорту

Джошуа победил Руиса в матче-реванше и вернул себе чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO

Рада приняла в первом чтении изменения в закон о физкульте и спорте

ВСК относительно возможных злоупотреблений президента УАФ Павелко представит итоги работы 15 апреля 2020 года

Комитет по соответствию WADA считает необходимым отстранить РФ на четыре года от международных соревнований

World Athletics приостановила процесс восстановления членства атлетов из РФ

УАФ просит правоохранительные органы расследовать возможную причастность руководства ФФУ при Г.Суркисе к завладению средств УЕФА

Беленюк провёл "круглый стол" о перспективах развития спорта в системе образования

Международная ассоциация футболистов разочарована решение УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА