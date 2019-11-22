УАФ просит правоохранительные органы расследовать возможную причастность руководства ФФУ при Г.Суркисе к завладению средств УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с заявлением в правоохранительные органы Украины о необходимости расследования возможной причастности бывших руководителей ФФУ, среди которых ее экс-президент, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Суркис и экс-генеральный секретарь Александр Бандурко, к завладению средствами УЕФА в особо крупных размерах.

"Украинская ассоциация футбола обратилась в Государственное бюро расследований, Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел с просьбами зарегистрировать заявление о совершении уголовного преступления, внести соответствующие сведения о преступлении в ЕРДР, начать досудебное расследование и признать "Украинскую ассоциацию футбола" пострадавшим и гражданским истцом в данном уголовном производстве на сумму 380 млн евро", - говорится в сообщении на странице УАФ в Фейсбук в пятницу, к которому прикреплена скан-копия данного заявления.

В УАФ обращают внимание на расследование немецкого издания Der Spiegel сентября 2019 года под названием "Как выплаты УЕФА оказались на Британских Виргинских островах", в котором утверждается, что начиная с 1999 года УЕФА перечислял средства, всего 380 млн евро, предназначенные для ФФУ и развития украинского футбола, оффшорной компании Newport Management Limited на Британских Виргинских островах, которая, по данным издания, контролируется Г.Суркисом.

В УАФ было проведено собственное расследование. "Избранное в марте 2015 года новое руководство УАФ (тогда - ФФУ) сразу обратилось к руководству УЕФА с требованием прекратить многолетнюю схему финансирования ФФУ через оффшоры. Но только после смены руководства УЕФА удалось перевести все платежи от УЕФА на счета ФФУ в Украине напрямую", - отмечают в УАФ.

При этом в УАФ указывают на то, что внутренняя служебная записка для руководства УЕФА, датированная декабрем 2016 года, свидетельствует о том, что за компанией Newport Management Limited может стоять президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, младший брат Г.Суркиса; проведенная в декабре 2016 года проверка миссии УЕФА ФК "Динамо" Киев о соблюдении правил финансового фэйр-плей установила, что Newport Management Limited осуществляет важную роль в финансовых операциях этого клуба; расследование Der Spiegel подтверждает, что переводы от УЕФА поступали на счет Newport Management Limited, которая использовалась для выплат заработных плат футболистам и для проведения трансферов игроков по поручению ФК "Динамо"; Newport Management Limited не перечислила ФК "Днепр" за участие в Лиге Европы-2015/2016 примерно 2,4 млн евро

"Внутреннее расследование, проведенное в Украинской ассоциации футбола, установило, что компания Newport Management Limited, очевидно, была таким себе тайным фондом ФК "Динамо" Киев. Так, согласно тексту дополнительного соглашения, подписанного в июле 2010 года, киевское "Динамо" передало Newport контроль над коммерческим использованием всех направлений бизнеса, включая права на телевидение, права на маркетинг и трансферы игроков. Зато, согласно договору, Newport обязуется предоставлять "Динамо" необходимое финансирование, чтобы команда была конкурентоспособной и смогла достичь высоких результатов в спорте", - говорится в сообщении УАФ.