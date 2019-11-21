"Динамо" проведет матч без зрителей и заплатит 0,5 млн грн штрафа за инцидент с капитаном "Шахтера" Тайсоном, а бразилец пропустит матч за неприличный жест

Киевское "Динамо" наказано одним домашним матчем без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона 2019-2020) и обязано внести обязательный денежный взнос в размере 500 тыс грн за поведение болельщиков, которое возмутило капитана донецкого "Шахтера" Тайсона во время матча 14-го тура УПЛ.

При этом согласно принятому Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола решению, сам Тайсон, удаленный с поля в том матче, отстранен на одну игру за неприличный жест в адрес зрителей на трибунах, и еще на две условно.

Как сообщалось, 10 ноября донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в чемпионате Украины и оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице. На 82-й минуте после выкриков болельщиков "Динамо", которые он посчитал оскорбительными, бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон показал неприличный жест трибунам. После этого инцидента арбитр на несколько минут увел команды с поля и прервал матч. Затем игра всё-таки продолжилась, а Тайсон был удален с поля.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.

Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.