УАФ обещает тщательное расследование возможных проявлений расизма в отношении бразильца Тайсона на матче "Шахтер" - "Динамо"

Украинская ассоциация футбола обещает тщательное рассмотрение возможных проявлений расизма во время матча 14-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" в отношении капитана донецкой команды Тайсона.

"С сожалением констатируем, что на отдельных матчах всеукраинских клубных соревнований, которые проходят под эгидой Украинской Премьер-лиги, и международных соревнований, в которых принимают участие украинские клубы, случаются очень неприятные, абсолютно недопустимые и дискредитирующие весь украинский футбол случаи дискриминации по расовому или национальному признаку, а также призывы к насилию в отношении представителей других национальностей или граждан других стран", - говорится в заявлении, опубликованном на странице УАФ в Facebook в понедельник.

В УАФ указали, что подобные действия попадают под признаки ст.161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

УАФ намерена тщательно изучить и расследовать этот случай и вынести справедливый вердикт.

"Все детали инцидента зафиксированы в протоколе главного арбитра матча и делегатов поединка, и эти документы лягут в основу рассмотрения дела Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ. Виновные обязательно должны быть выявлены и наказаны. Мы надеемся в этом расследовании на полную поддержку УПЛ и клубов", - подчеркнули в ассоциации.

При этом в УАФ отметили поведение в этом неприятном инциденте футболистов киевского "Динамо", которые сразу же поддержали игрока "Шахтера" Тайсона и обратились к болельщикам с просьбой прекратить противоправные действия. "Это поступок, который заслуживает высшей похвалы! Очень важно, что футболисты понимают недопустимость расовой и других видов дискриминации и своими действиями демонстрируют положительный пример преодоления этой проблемы", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 10 ноября донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 1:0 в чемпионате Украины и оторвался от киевлян на 13 очков в турнирной таблице. На 82-й минуте после выкриков болельщиков "Динамо", которые он посчитал оскорбительными, бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон показал неприличный жест трибунам. После этого инцидента арбитр на несколько минут увел команды с поля и прервал матч. Затем игра всё-таки продолжилась, а Тайсон был удален с поля.

ФК "Шахтер" после матча осудил и призвал остановить проявления расизма и нетерпимости на стадионах.

Киевское "Динамо" в свою очередь заявило, что выступает против проявлений расизма и нетерпимости на стадионах, и призывает не спешить с обвинениями в адрес своих болельщиков за произошедшее во время матча 10 ноября против "Шахтера" до проведения расследования.