"Шахтер" вырвал важнейшую ничью у загребского "Динамо", забив два гола на добавленных минутах

Донецкий "Шахтер" сумел добыть ничью в выездном матче Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" (Загреб), забив два гола в добавленное время.

Украинская команда первой открыла счет в столице Хорватии на 13-й минуте после гола Алана Патрика. Но вскоре форвард хозяев Бруно Петкович сравнял счет.

На 74-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления Николы Моро. Но через пять минут за вторую желтую карточку был удален и полузащитник "горняков" Марлос.

На 83-й минуте вышедший на замену Лука Иванушец вывел хорватов вперед, а на 89-й минуте македонец Ариан Адеми закрепил преимущество своей команды.

Но в компенсированное арбитром время сначала форвард Жуниор Мораес на третьей добавленной минуте сократил разрыв в счете. А на восьмой добавленной минуте вышедший на замену бразилец Тете с заработанного своим соотечественником Тайсоном пенальти принес важнейшую ничью чемпионам Украины, которая оставляет "Шахтеру" хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В другом матче группы "Аталанта" на своем поле сыграла вничью 1:1 с "Манчестер Сити".

После четырех туров чемпион Англии лидирует в этой группе с 10 набранными очками, "Шахтер" и "Динамо" Загреб набрали по 5 очков, и у "Аталанты" – 1 очко.