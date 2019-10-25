"Динамо" сыграло в Киеве вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью 1:1 на своем поле с датским "Копенгагеном" в третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Уже на второй минуте счет в матче открыл кипрский нападающий гостей Пьерос Сотириу. На 53-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет благодаря голу центрального защитника Артема Шабанова.

В другом матче группы I шведский "Мальме" обыграл на своем поле со счетом 2:1 швейцарский "Лугано".

После трех туров "Копенгаген" и "Динамо" лидируют в группе с 5 набранными очками, "Мальме" набрал 4 очка, "Лугано" – 1 очко.