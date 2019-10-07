Спорт

14:47 07.10.2019

Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

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Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") предлагает ввести общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

Соответствующий законопроект №2208 от 3 октября 2019 года обнародован на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме.

Теги: #дубинский #налог #валюта
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