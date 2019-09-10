Сборная Украины сумела добыть ничью в товарищеском матче с Нигерией

Сборная Украины по футболу сыграла вничью 2:2 в товарищеском матче с командой Нигерии.

Встреча состоялась во вторник вечером в Днепре.

Украинцы плохо провели первый тайм, пропустив быстрый гол уже на четвертой минуте, а затем нигерийцы на 34-й минуте закрепили свое преимущество.

После перерыва подопечные Андрея Шевченко сумели переломить ход игры. На 78-й минуте Александр Зинченко отыграл один мяч, а еще через две минуты Роман Яремчук сравнял счет.

Как известно, Украина уверенно лидирует в своей отборочной группе Евро-2020, опережая команды Португалии и Сербии.