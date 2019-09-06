Спорт

18:31 06.09.2019

Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

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Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу – Павелко

Украина через 3-4 года хочет провести юниорский чемпионат мира по футболу, заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в ходе визита в Киев президента УЕФА Александра Чеферина.

Как сообщает сайт footballua.tv, одной из тем переговоров стало вероятное проведение международных турниров в Украине. Ранее Харьков подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году. Также Украина может принять юниорский чемпионат мира через 3-4 года.

«Принимается решение в зависимости от многих факторов. Мы должны понимать, что в 2018 году только прошел финал Лиги чемпионов. Скорее всего, необходима некоторая пауза, чтобы такой праздник футбола вернулся к нам через 3-4 года. Мы это понимаем и оцениваем свои шансы. Мы сделаем все возможное, чтобы наша страна получила возможность такого праздника в дальнейшем. После победы команды Александра Петракова на чемпионате мира U-20, мы будем просить поддержки всех членов УЕФА, которые входят в совет ФИФА, чтобы поддержали нашу заявку. Хотим, чтобы организация рассмотрела возможность проведения мирового первенства среди юниоров в Украине», - заявил Павелко.

В свою очередь Чеферин сказал: «Когда есть хорошая инфраструктура, всегда есть хорошие шансы на проведение больших соревнований. Мы не можем просить ФИФА о месте проведения турниров, но мы можем повлиять голосами. Это было бы логично, так как в Украине есть яркая молодежь. Считаю, что стадионы, которые вы построили, должны принимать такие события".

Теги: #павелко #футбол #чемпионат
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