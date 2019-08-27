Экс-капитан "Шахтера" Срна передал комплекты футбольной формы и мячи 33 школам-победителям проекта Darijo 33

Экс-капитан, а сейчас ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна передал комплекты футбольной формы и мячи 33 школам-победителям проекта Darijo 33.

"Проект длился более трех месяцев и охватил практически всю Украину: заявки на участие, содержавшие историю создания, видео и фото детских любительских, школьных и дворовых команд, пришли из населенных пунктов 17 областей страны. Всего поступило около сотни заявок, из которых отобраны 33 победителя", - сообщает официальный сайт клуба.

Школы-победители получили по 15 комплектов формы (футболка, шорты и гетры) и 10 футбольных мячей в подарок от легендарного капитана "Шахтера", а ныне ассистента главного тренера команды Дарио Срны.

Последней награждалась харьковская команда "Ласточки" – дети с психоневрологическими особенностями из харьковского специального учебно-воспитательного комплекса №8.

25 августа перед началом матча "Шахтер" – "Мариуполь" Дарио Срна лично встретился с детьми у кромки поля стадиона "Металлист" и вручил им форму и мячи.