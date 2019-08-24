Спорт

21:35 24.08.2019

"Динамо" не сумело обыграть на своем поле "Олимпик" в дебютном матче Михайличенко

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"Динамо" не сумело обыграть на своем поле "Олимпик" в дебютном матче Михайличенко

Киевское "Динамо" не сумело обыграть на своем поле "Олимпик" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги.

Встреча этих команд в субботу на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась вничью 1:1.

На гол Сергея Политыло на 52-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Виктора Цыганкова на 63-й минуте.

Это был первый матч на посту нового главного тренера "Динамо" для Алексея Михайличенко, который возглавил команду 15 августа после отставки Александра Хацкевича.

"Динамо" после 4 сыгранных матчей в чемпионате Украины набрало 7 очков и имеет еще одну игру в запасе. "Шахтер" в 4 матчах набрал 12 очков и в воскресенье сыграет с "Мариуполем".

Для "Олимпика" ничья с "Динамо" стало первым набранным очком в сезоне.

Теги: #михайличенко #динамо
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