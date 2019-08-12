Спорт

18:07 12.08.2019

Ведущие боксеры Украины не выступят на ЧМ в РФ

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Ведущие боксеры Украины не выступят на ЧМ в РФ

Лидеры сборной Украины по боксу не будут выступать в чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге, заявил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, - точно принимать участие в (чемпионате в) России не будут", - отметил Подаваленко, отвечая на вопрос, известно ли ему о намерениях спортсменов участвовать в данном чемпионате.

Но он добавил, что что если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на ЧМ за свой счет, они вправе это сделать.

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург.

"Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует", - сказал также Подаваленко.

 

Теги: #бокс #чемпионат
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