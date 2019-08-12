Спорт

17:37 12.08.2019

На ЧМ по боксу в Екатеринбурге не будет официальной делегации Украины - ФБУ

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На ЧМ по боксу в Екатеринбурге не будет официальной делегации Украины - ФБУ

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на Чемпионат мира по боксу в Екатеринбург (Россия).

"Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует", - рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В то же время, он добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на данное соревнование за свой счет, то они вправе это сделать.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, Чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, - точно принимать участие в России не будут", - отметил Подаваленко, отвечая на вопрос, известно ли ему о намерениях спортсменов участвовать в данном чемпионате.

Двадцатый Чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.

Теги: #бокс #чемпионат_мира
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