Спорт

19:59 19.05.2019

"Шахтер" в 12-й раз и третий год подряд стал чемпионом Украины по футболу

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"Шахтер" в 12-й раз и третий год подряд стал чемпионом Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу сезона 2018-2019 годов.

В матче 29-го тура УПЛ "горняки" в воскресенье обыграли со счетом 1:0 на выезде луганскую "Зарю" благодаря голу Жуниора Мораеса.

За три тура до конца чемпионата "Шахтер" опережает киевское "Динамо" в турнирной таблице на 11 очков и стал уже даже теоретически недосягаемым для конкурента.

"Шахтер" стал чемпионом третий год подряд и в 12-й раз в истории независимой Украины. У "Динамо" – 15 чемпионств.

"Шахтер" и "Динамо" в следующем сезоне будут представлять Украину в Лиге чемпионов, но киевляне начнут борьбу с квалификации.

Уверенно идущая на третьем месте "Александрия" будет выступать в Лиге Европы. Близки к попаданию в этот турнир и делящие между собой сейчас 4-5 места "Заря" и "Мариуполь", от которых занимающий шестое место ФК "Львов" отстает на 6 очков.

Как известно, чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги уже несколько сезонов проходит по системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд. При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

В первой группе идет борьба за медали и места в еврокубках, во второй определяется, какие команды покинут УПЛ и будут играть в Первой лиге.

Теги: #чемпионат_украины #упл #футбол #шахтер
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