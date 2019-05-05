В Красногоровке открылся поврежденный в результате боевых действий спорткомплекс, на ремонт которого футболисты "Шахтера" выделили более 2 млн грн

В воскресенье, 5 мая, в Красногоровке Донецкой области состоялось открытие обновленного спорткомплекса "Юбилейный", где постоянно тренируются дети, и который был поврежден в результате боевых действий на Донбассе.

Как сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера", футболисты команды выделили на ремонт объекта более 2 млн грн.

Работы продолжались два с половиной месяца. За это время демонтированы поврежденные конструкции, установлены новые оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната, проведены реконструкция фасада и отделочные работы внутри комплекса.

"Для нас главное, чтобы у детей была возможность играть в футбол. В рамках нашего основного проекта "Давай, играй!" мы делимся своими знаниями и опытом, открываем площадки, приглашаем и обучаем тренеров, обеспечиваем детей всем необходимым для тренировок", - отметила директор фонда Shakhtar Social Инна Хмызова.

По ее словам, восстановление единственного зала, где жители Красногоровки могут заниматься разными видами спорта, является элементом социальной ответственности клуба.

Всего в спорткомплексе "Юбилейный" будут тренироваться порядка 100 детей.