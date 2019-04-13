"Шахтер" разгромил "Зарю" и сохранил отрыв в 7 очков от "Динамо" перед очным матчем в Киеве

Донецкий "Шахтер" уверенно обыграл луганскую "Зарю" со счетом 3:0 в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

Победу "горнякам" принесли гол с пенальти в первом тайме Виктора Коваленко и точные удары нигерийца Кайоде и бразильца Майкона во второй половине встречи.

Киевское "Динамо" также в субботу одержало победу, обыграв на выезде Мариуполь благодаря голу Виктора Цыганкова на 73-й минуте.

Таким образом, между "Шахтером" и "Динамо" сохранился отрыв в 7 очков перед очной встречей в 25-м туре УПЛ, которая состоится 24 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский".