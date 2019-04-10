Спорт

18:02 10.04.2019

"Динамо" бесплатно подписало 27-летнего уругвайского полузащитника

1 мин читать
"Динамо" бесплатно подписало 27-летнего уругвайского полузащитника

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) заключил контракт с 27-летним уругвайским фланговым полузащитником/нападающим Карлосом де Пеной.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичок киевлян подписал контракт, будучи в статусе свободного агента, то есть достался "Динамо" бесплатно. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2018-2019 с возможностью продления.

 В новом клубе де Пена будет выступать под номером "14".

Карлос де Пена – воспитанник футбольной школы одного из ведущих уругвайских клубов "Насьоналя". Дебютировал в основной команде 20 февраля 2013 года.

В сентябре 2015 года де Пена подписал 3-летний контракт с английским "Мидлсбро".

В начале 2017 года на правах аренды перешел в испанский "Овьедо". В июле 2017 года контракт де Пены с "Мидлсбро" был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В 2018 году снова выступал за "Насьональ", по окончании сезона стал свободным агентом.

Теги: #трансферы #динамо #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 09.04.2019
"Шахтер" будет теперь летать на брендированном самолете

"Шахтер" будет теперь летать на брендированном самолете

16:25 08.04.2019
Фанаты ФК "Карпаты" разгромили три вагона в поезде Львов – Запорожье

Фанаты ФК "Карпаты" разгромили три вагона в поезде Львов – Запорожье

10:52 08.04.2019
За использование пиротехники болельщиками "Шахтера" и "Динамо" на стадионе в Харькове составлено 13 админпротоколов и открыты 2 производства

За использование пиротехники болельщиками "Шахтера" и "Динамо" на стадионе в Харькове составлено 13 админпротоколов и открыты 2 производства

20:31 07.04.2019
"Шахтер" победил "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти

"Шахтер" победил "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти

17:54 05.04.2019
Более 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове

Более 1,5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во время матча "Шахтер" - "Динамо" в Харькове

00:19 05.04.2019
На матче 1/4 Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" ожидается свыше 30 тыс. болельщиков

На матче 1/4 Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" ожидается свыше 30 тыс. болельщиков

20:40 03.04.2019
"Шахтер" и "Динамо" начали второй этап УПЛ с выездных побед

"Шахтер" и "Динамо" начали второй этап УПЛ с выездных побед

23:59 01.04.2019
Бразилец Че Че покидает "Динамо" и переходит в "Сан-Паулу"

Бразилец Че Че покидает "Динамо" и переходит в "Сан-Паулу"

19:14 01.04.2019
УЕФА наказало "Динамо" закрытием 22 трибун на "Олимпийском" на следующий матч еврокубков

УЕФА наказало "Динамо" закрытием 22 трибун на "Олимпийском" на следующий матч еврокубков

23:05 28.03.2019
УЕФА наказал "Шахтер" частичным закрытием трибун на следующий матч в еврокубках и штрафом за расистские проявления и файеры

УЕФА наказал "Шахтер" частичным закрытием трибун на следующий матч в еврокубках и штрафом за расистские проявления и файеры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Шахтер" победил "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины в серии пенальти

"Шахтер" и "Динамо" начали второй этап УПЛ с выездных побед

Бразилец Че Че покидает "Динамо" и переходит в "Сан-Паулу"

УЕФА наказал "Шахтер" частичным закрытием трибун на следующий матч в еврокубках и штрафом за расистские проявления и файеры

В ФФУ уверены, что УЕФА не будет засчитывать Украине технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга

ПОСЛЕДНЕЕ

"Тоттенхэм" минимально обыграл "Ман Сити", "Ливерпуль" разобрался с "Порту" в первых матчах 1/4 ЛЧ

"Шахтер" открыл группу для тренировок детей с нарушениями развития в Харькове

Усик проведет первый профипоединок в супертяжах против Такама 25 мая

УЕФА наказал "Шахтер" частичным закрытием трибун на следующий матч в еврокубках и штрафом за расистские проявления и файеры

В ФФУ уверены, что УЕФА не будет засчитывать Украине технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга

УЕФА открыл дело по жалобам Португалии и Люксембурга на законность получения гражданства Украины футболистом Мораесом

Украина вырвала победу у Люксембурга и возглавила свою группу отбора на Евро-2020

Украина стартовала в отборе Евро-2020 с ничьи 0:0 в Португалии против действующих чемпионов Европы

Футболисты "Шахтера" 21 марта потренировалась с "особенными" детьми

УЕФА оштрафовал Роналду на 20 тысяч евро за неподобающий жест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА