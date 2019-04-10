"Динамо" бесплатно подписало 27-летнего уругвайского полузащитника

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) заключил контракт с 27-летним уругвайским фланговым полузащитником/нападающим Карлосом де Пеной.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичок киевлян подписал контракт, будучи в статусе свободного агента, то есть достался "Динамо" бесплатно. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2018-2019 с возможностью продления.

В новом клубе де Пена будет выступать под номером "14".

Карлос де Пена – воспитанник футбольной школы одного из ведущих уругвайских клубов "Насьоналя". Дебютировал в основной команде 20 февраля 2013 года.

В сентябре 2015 года де Пена подписал 3-летний контракт с английским "Мидлсбро".

В начале 2017 года на правах аренды перешел в испанский "Овьедо". В июле 2017 года контракт де Пены с "Мидлсбро" был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В 2018 году снова выступал за "Насьональ", по окончании сезона стал свободным агентом.