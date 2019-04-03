Спорт

20:40 03.04.2019

"Шахтер" и "Динамо" начали второй этап УПЛ с выездных побед

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"Шахтер" и "Динамо" начали второй этап УПЛ с выездных побед

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" начали второй этап украинской Премьер-лиги с выездных побед.

В среду в 23-м туре лидер чемпионата "Шахтер" минимально обыграл на выезде "Александрию" благодаря голу Жуниора Мораеса с пенальти на 12-й минуте.

"Динамо" в Запорожье одержало волевую победу над "Зарей" со счетом 3:2. На 32-й минуте счет открыл капитан хозяев Александр Караваев. В начале второго тайма Максим Белый укрепил преимущество "Зари", но через четыре минуты Виталий Буяльский отыграл один мяч. На 64-й минуте Виктор Цыганков сравнял счет, а на 82-й минуте он же реализовал пенальти и принес "Динамо" победу.

"Шахтер" по-прежнему опережает "Динамо" на 7 очков.

Как известно, чемпионат Украины по футболу проходит по системе в два этапа. На первом этапе проводится 22 тура в два круга. По его итогам формируется 2 группы по 6 команд, которые еще в два круга играют между собой. В первой группе команды борются за призовые места и попадание в еврокубки. При этом спортивные показатели, полученные на первом этапе соревнований, сохраняются.

Теги: #чемпионат_украины #динамо #футбол #шахтер #премьер_лига
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