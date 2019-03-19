Спорт

14:28 19.03.2019

"Динамо" утверждает, что на матче с "Челси" не было зафиксировано признаков расистских проявлений

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"Динамо" утверждает, что на матче с "Челси" не было зафиксировано признаков расистских проявлений

ФК "Динамо" (Киев) утверждает, что во время матча 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" 14 марта в Киеве не было зафиксировано признаков расистских проявлений среди болельщиков.

В распространенном пресс-службой клуба сообщении говорится, что после матча делегат УЕФА действительно сообщил представителям "Динаом" об обращениях официальных лиц "Челси" с информацией о том, что футболист Каллум Хадсон-Одои слышал «обезьяньи крики» (monkey chants) в свой адрес во втором тайме.

Представители "Динамо" сразу обратили внимание на то, что эту информацию необходимо проверить на достоверность и наличие конкретных доказательств, свидетельствующих о недопустимом поведении участников матча.

"Особенно, учитывая то, что при наличии указанных проявлений футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру во время матча в соответствии с введенной в УЕФА трехшаговой системой реагирования на любые дискриминационные проявления", - отмечают в клубе.

Соответствующие службы ФК "Динамо" оперативно провели расследование по поводу заявленного инцидента. "Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом "Челси" сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений", - указали в киевском клубе.

Более того, в "Динамо" отмечают, что согласно рапортам официальных лиц УЕФА ни делегат матча, ни офицеры безопасности УЕФА, ни арбитры матча и наблюдатель арбитража, ни даже наблюдатель организации FARE не слышали каких-либо дискриминационных возгласов и других проявлений расистского или дискриминационного поведения.

Как сообщалось, 18 марта пресс-служба "Челси" заявила, что болельщики "Динамо" оскорбляли одного из темнокожих футболистов команды в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между командами в Киеве 14 марта закончился разгромом "Динамо" со счетом 0:5. Один из голов в ворота киевской команды забил К.Хадсон-Одои. Первый матч 7 марта в Лондоне "Челси" также выиграл со счетом 3:0.

Теги: #динамо #лига_европы #челси
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