Спорт

23:16 06.03.2019

Украинская футбольная Премьер-лига с 12 марта принимает заявки на покупку прав трансляции ее матчей

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Украинская футбольная Премьер-лига с 12 марта принимает заявки на покупку прав трансляции ее матчей

Украинская футбольная Премьер-лига с 12 марта по 5 апреля будет принимать заявки для участия в тендере на эксплуатацию медиа-прав на все матчи чемпионата следующих трех сезонов (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 годов) и приглашает подавать свои заявки на все или часть медиа-прав в соответствии с положениями и условиями тендера.

"Впервые в истории украинского футбола УПЛ запускает централизованную систему маркетинга и эксплуатации медиа-прав на соревнования УПЛ. УПЛ и ее клубы рассматривают это как важный первый шаг в долгосрочном проекте. Мы верим, что доходы, полученные путем применения координированного подхода в маркетинге, распространении и эксплуатации медиа-прав УПЛ, позволят клубам работать над повышением спортивного уровня своих команд", - отмечается в сообщении на сайте УПЛ.

В Премьер-лиге считают, что совместная эксплуатация медиа-прав также создаст для партнеров-трансляторов УПЛ привлекательные возможности для создания спортивного телевизионного продукта и обеспечит более последовательное освещение соревнований.

"УПЛ приглашает всех трансляторов, медиа- и телекоммуникационные компании, а также агентства в сфере спортивных прав, которые разделяют такое видение, становиться партнерами УПЛ для развития этого проекта", - говорится в сообщении.

Теги: #чемпионат_украины #телевидение #футбол #премьер_лига
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