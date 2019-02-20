"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией"

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и немецкой "Баварией" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Ливерпуле в ночь на среду по московскому времени, - 0:0.

Аналогичный - 0:0 - результат зафиксирован и в параллельно шедшем во Франции матче между местным "Лионом" и испанской "Барселоной".

Ответные матчи в этих парах назначены на 13 марта.

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона "Метрополитано" – домашней арены местного клуба "Атлетико".