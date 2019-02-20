Спорт

01:27 20.02.2019

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией"

1 мин читать
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией"

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и немецкой "Баварией" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Ливерпуле в ночь на среду по московскому времени, - 0:0.

Аналогичный - 0:0 - результат зафиксирован и в параллельно шедшем во Франции матче между местным "Лионом" и испанской "Барселоной".

Ответные матчи в этих парах назначены на 13 марта.

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона "Метрополитано" – домашней арены местного клуба "Атлетико".

Теги: #ливерпуль #футбол #бавария #лч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:08 14.02.2019
На немецких фанатов ФК "Айнтрахт" в Киеве напали неизвестные, пострадало 5 человек

На немецких фанатов ФК "Айнтрахт" в Киеве напали неизвестные, пострадало 5 человек

13:30 12.02.2019
Чемпион мира-1966 в составе сборной Англии по футболу Бэнкс умер в возрасте 81 года

Чемпион мира-1966 в составе сборной Англии по футболу Бэнкс умер в возрасте 81 года

13:26 08.02.2019
"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017/18

"Ливерпуль" зафиксировал рекордную в истории футбола прибыль в сезоне 2017/18

22:04 28.01.2019
Защитник "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит"

Защитник "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит"

23:17 24.01.2019
ФК "Монако" отстранил Тьерри Анри от работы с командой

ФК "Монако" отстранил Тьерри Анри от работы с командой

15:13 24.01.2019
"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне

"Реал" заработал больше других футбольных клубов в прошлом сезоне

20:44 22.01.2019
Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

23:05 21.01.2019
"Шахтер" подписал молодого нападающего Сикана из "Карпат"

"Шахтер" подписал молодого нападающего Сикана из "Карпат"

17:50 17.01.2019
"Динамо" продлило контракт с венгерским защитником Кадаром до июня 2023 года

"Динамо" продлило контракт с венгерским защитником Кадаром до июня 2023 года

00:15 17.01.2019
"Динамо" подписало воспитанника "Реала", нападающего голландского "Виллем II" Франа Соля

"Динамо" подписало воспитанника "Реала", нападающего голландского "Виллем II" Франа Соля

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинец Ломаченко объединил два титула чемпиона мира по боксу

Хорват Модрич стал обладателем "Золотого мяча" и прервал многолетнюю гегемонию Месси и Роналду

Украинец Гвоздик выиграл титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу

Усик победил нокаутом Белью и защитил свои чемпионские титулы

ПОСЛЕДНЕЕ

Футболисты "Шахтера" направили более 2 млн грн на восстановление поврежденного из-за боевых действий спортзала в Красногоровке

"Шахтер" в меньшинстве свел вничью матч с "Айнтрахтом" в Лиге Европы

"Динамо" добилось ничьей в первом выездном матче 1/16 ЛЕ против "Олимпиакоса"

Г.Суркис больше не является вице-президентом УЕФА

Президент ФФУ Павелко стал членом исполкома УЕФА

Риски пребывания украинских спортсменов в РФ берут на себя федерации и сами спортсмены - Минспорта

В Финляндии скончался знаменитый прыгун на лыжах с трамплина Матти Нюкянен

Ахметов пожелал Ракицкому удачи в "Зените"

Японская теннисистка Осака выиграла Australian Open

Апелляционный суд арестовал боксера Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА