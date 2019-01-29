Ахметов пожелал Ракицкому удачи в "Зените"

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов поблагодарил перешедшего в российский "Зенит" Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде.

"Сегодня мы желаем удачи Ярославу в "Зените". Я убежден: "Шахтер" в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит "Шахтер", в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда!", - цитирует Р.Ахметова официальный сайт клуба.

Р.Ахметов отметил, что выпускник академии "Шахтера" Я.Ракицкий стал одним из лучших футболистов клуба и большим примером для всех его воспитанников.

"Мы прошли вместе долгий путь: 17 лет в семье "Шахтера", почти 10 из которых – в первой команде, 7 чемпионств, 6 Кубков и 6 Суперкубков Украины. Мы боролись, побеждали, выигрывали трофеи и боролись снова. Ярослав сыграл за "Шахтер" более 300 матчей, сыграл с душой, сыграл с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам", - подчеркнул Р.Ахметов.