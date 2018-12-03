Спорт

23:35 03.12.2018

Хорват Модрич стал обладателем "Золотого мяча" и прервал многолетнюю гегемонию Месси и Роналду

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Хорват Модрич стал обладателем "Золотого мяча" и прервал многолетнюю гегемонию Месси и Роналду

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" 2018 года.

В 2018 году он в качестве капитана привел Хорватию к серебряным медалям чемпионата мира, а с "Реалом" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Он опередил в борьбе за звание лучшего футболиста мира своего бывшего одноклубника по "Реалу", выступающего сейчас за "Ювентус" португальца Роналду; чемпиона мира в составе сборной Франции и победителя Лиги Европы 2018 года с мадридским "Атлетико" Антуана Гризманна, и его партнера по французской сборной, форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Также Л.Модрич оставил позади аргентинца Лионеля Месси из "Барселоны" и египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля".

Хорватский полузащитник прервал 10-летнее доминирование К.Роналду и Л.Месси, которые до этого завоевали по 5 "Золотых мячей", сменяя друг друга. До них в 2007 году этот трофей выигрывал бразилец Кака.

Теги: #роналду #модрич #фифа #футбол #золотой_мяч
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