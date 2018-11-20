Спорт

03:42 20.11.2018

Калгари отменил заявку на проведение Олимпиады в 2026 году

1 мин читать
Калгари отменил заявку на проведение Олимпиады в 2026 году

Канадский город Калгари официально снял заявку на проведение Олимпиады-2026 с рассмотрения в Международном олимпийском комитете, заявил журналистам мэр города Нахид Ненши.

Градоначальник подчеркнул, что он "разочарован итогами референдума" после почти двух лет подготовки к реализации заявки, но он готов принять мнение горожан.

Ранее в ноябре в Калгари прошел референдум, в ходе которого 56,4% проголосовавших горожан высказались против проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2026 году.

Прием заявок на проведение зимней Олимпиады в 2026 году закончился 16 сентября 2017 года. Кроме Калгари, заявки на проведение Олимпиады подали Милан и Стокгольм.

Город, где будет проходить Олипиада-2026, будет объявлен на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне 23 июня 2019 года.

Теги: #отмена #канада #олимпиада #калгари
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Индонезия хочет провести Олимпиаду-2032

Программа зимней Олимпиады-2022 пополнится шестью дисциплинами

Турин, Милан и Кортина-д'Ампеццо претендуют на проведение Олимпиады-2026

Семь стран вошли в число претендентов на проведение Олимпиады-2026 - МОК

Олимпиада-2018 объявлена закрытой

МОК в воскресенье объявит, можно ли российским спортсменам пройти на закрытии Олимпиады под своим флагом

У российской бослеистки на Олимпиаде обнаружили допинг

The New York Times поставил на обложку в Facebook фото украинского олимпийского чемпиона Абраменко

Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне на Олимпиаде-2018 после 9-го места в мужской эстафете

Женская сборная Украины по биатлону заняла 11-е место в эстафете на Олимпиаде, золото – у Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина крупно проиграла Словакии в матче Лиги наций, который уже не имел турнирного значения

В ДТП в Ровенской области погиб чемпион мира по армрестлингу

Киев готов сделать современный Дворец Спорта – Кличко

"Шахтер" сохранил отрыв от "Динамо" в 8 очков

Кличко поздравил Усика с победой в поединке против Белью

Усик победил нокаутом Белью и защитил свои чемпионские титулы

"Ворскла" проиграла "Карабаху" на своем поле в Лиге Европы после победы на выезде

"Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и сделало серьезную заявку на выход из группы

Президент УЕФА Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост на предстоящем конгрессе организации

"Шахтер" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити", но сохраняет шансы на продолжение борьбы в еврокубках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА